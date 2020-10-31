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31 жовтня їжте цибулю і не давайте в борг: всі заборони і прикмети цього дня

Автор: Styler

У цей день потрібно було з'їсти цибулю

Яке сьогодні свято. 31 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола Луки. Він був одним з чотирьох творців Євангелія. Також він відомий як один з 70 апостолів і сподвижник апостола Павла. За переказами, Лука був покликаний на першу проповідь про Царство небесне, яку за своє земного життя Ісус проводив.

Апостол Лука був дуже близьким і хорошим другом і сподвижником святого апостола Павла. Після мученицької кончини первоверховних апостолів Петра і Павла святий Лука залишив Рим і вирушив проповідувати слово Боже по Греції, Італії, Македонії, Лівії та Єгипту.

За однією з версій, Цибулі мирно помер у віці 80 років в Африці під час однієї з своїх проповідницьких місій. А за іншою версією - він помер в муках і був розп'ятий на оливковому дереві.

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Святий апостол Лука (фото: radiovera.com)

Іменини в цей день святкують - Йосип, Андрій, Гаврило, Давид, Іван, Леонтій, Лука, Марін, Сергій, Юліан, Юлій.

Також в цей день відзначають Хелловін – ніч напередодні "Дня всіх святих".

У народі день 31 жовтня називали "Лука Голодний". По дорогах вже не можна було проїхати на возі через погодні умови і ставало дуже холодно. З'їсти цибулю в цей день вважалося великою удачею.

У день святого Луки не можна брати або давати в борг, категорично не можна дарувати дівчатам ляльок, а також ставити взуття на стілець або стіл. Це може обернутися великими проблемами і нещастям.

Головні прикмети на день апостола Луки

  • Якщо на вишні 31 жовтня ще залишилися листя - то сніг, який випаде швидко зійде.
  • Якщо людина народилася 31 жовтня, то його талісманом є аквамарин, а сам іменинник буде володіти художніми здібностями, що допоможе йому стати прекрасним живописцем.
  • Роги місяця дивляться в північну сторону – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
  • Якщо місяць спрямований на південь, то сльота протримається до початку листопада. Хмари по небу пливуть з півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
  • Бліда і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.
  • Якщо щука перед рибалкою хвостом плесне, то, за прикметами, скоро той помре.
  • Якщо йорж в мережі попався 31 жовтня – гарного улову не чекай.

Як ми раніше писали, в листопаді українці будуть відпочивати певну кількість днів.

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