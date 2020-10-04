4 октября не давайте в долг и скушайте овсянку: что можно и нельзя делать в этот день

Христиане почитают 4 октября память апостола Кодрата
Какой сегодня праздник. 4 октября христианский мир чествует память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, которого признают первым из греческих христианских апологетов. Святой вдохновленно проповедовал Веру и учение Спасителя в Магнезии и Афинах. Кодрат видел, как распяли Иисуса Христа, и его чудесное воскрешение.
В 126 году в Малой Азии он подал римскому императору Адриану творение в защиту христиан "Апологию", и правитель после прочтения издал указ не осуждать никого без доказательств. Однажды Кодрата в Греции очень сильно закидали камнями, но ему удалось спастись. Священномученик умер в тюрьме от голода в 129 году в Афинах.
В народе праздник прижился под названием Кондрат или день Кондрата. Наши предки верили, что в этот день обязательно следует усердно потрудиться - это сулило достаток и благополучие в ближайшее время.
Святой Кодрат Афинский (фото: vsyamagik.ru)
Так, на землях Украины 4 октября издавна принято было молоть зерно в овинах. Работы начинали еще с ночи, и сопровождался труд песнями и громкими разговорами.
Считалось, что обязательно в эту дату на столе должны быть пироги или овсяная каша - такая еда "закаляла" организм перед заморозками и укрепляла здоровье.
На Кондрата знахари лечили мастит у женщин, кормящих грудью - целители закапывали яичную скорлупу в землю, потом варили в святой воде и читали заговоры. После этого "пациентка" должна была выпить эту воду.
Именины в этот день отмечают: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Назар.
Ранее мы рассказывали, что украинцам добавили много выходных и перенесли праздники, а также писали, когда будем отдыхать.