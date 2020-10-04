4 жовтня не давайте в борг та скуштуйте вівсянку: що можна і не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 4 жовтня християнський світ вшановує пам'ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського, якого визнають першим з грецьких християнських апологетів. Святий ревно проповідував Віру та вчення Спасителя в Магнезії та Афінах. Кодрат бачив, як розіп'яли Ісуса Христа, і його чудесне воскресіння.

У 126 році в Малій Азії він подав римському імператору Адріану твір на захист християн "Апологію", і правитель після прочитання видав указ не засуджувати нікого без доказів. Одного разу Кодрата в Греції дуже сильно закидали камінням, але йому вдалося врятуватися. Священномученик помер у в'язниці від голоду в 129 році в Афінах.

В народі свято прижилося під назвою Кіндрат або день Кіндрата. Наші пращури вірили, що в цей день обов'язково слід старанно попрацювати - це обіцяло достаток і благополуччя найближчим часом.

Святий Кодрат Афінський (фото: vsyamagik.ru)

Так, на землях України 4 жовтня здавна прийнято було молоти зерно в стодолах. Роботи починали ще з ночі, і супроводжувалася праця піснями та гучними розмовами.

Вважалося, що обов'язково в цю дату на столі повинні бути пироги або вівсяна каша - така їжа "гартувала" організм перед заморозками та зміцнювала здоров'я.

На Кіндрата знахарі лікували мастит у жінок, які годують груддю - цілителі закопували яєчну шкаралупу в землю, потім варили у святій воді та читали замовляння. Після цього "пацієнтка" мала випити цю воду.

Іменини цього дня відзначають: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Назар.

4 жовтня не можна робити:

Не позичайте сьогодні гроші, інакше потім їх вам дуже довго не повернуть.

Не стійте на день Кіндрата довго на порозі, щоб не накликати в хату біду.

Не робіть сьогодні великі та дорогі покупки, бо радості від них не буде.

Сьогодні не можна свататися - це віщувало сварки та швидкий розпад пари.

Прикмети та повір'я 4 жовтня:

Яка погода у цей день, така протримається ще місяць.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер - зима буде холодною.

Якщо в норах кротів багато соломи – зима буде суворою.

Домашня птиця сильно линяє - скоро настане зима

Мало грибів і багато горіхів - до суворої та сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло - варто чекати непогоди.

Якщо листя берези почали жовтіти з верхівки, то весна буде ранньою, якщо знизу - пізньої.

Раніше ми розповідали, що українцям додали багато вихідних та перенесли свята, а також писали, коли будемо відпочивати.