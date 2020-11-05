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5 ноября - светлый день: что запрещено, а что можно делать в эту дату

Автор: Styler

В этот день люди смотрели на приметы и угадывали, какая будет зима

Какой сегодня праздник. В этот день православные христиане вспоминают святого Иакова – сына Иосифа, который был мужем Божьей Матери. Будущий апостол появился на свет еще до того, как Иосиф обручился с Марией. По преданию, в земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, но только после смерти и воскресения Христа изменил свое мнение.

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Святой Иаков был сыном Иосифа (фото: fotoload.ru)

4 ноября на Руси крестьяне играли в пчелиные игры и издавали звуки, похожие на жужжание насекомых. По многочисленным приметам крестьяне гадали, какой будет наступающая зима. Например, если выпало много снега и он не тает, то зима будет теплой, а следующий год – урожайным.

Именины празднуют - Александр, Афанасий, Владимир, Иван, Игнат, Николай, Максим, Петр, Яков

Приметы этого дня

  • Если пошел мелкий град, значит, со дня Матрены-наставницы (22 ноября) начнется настоящая зима.
  • Во вторник никогда не одалживайте деньги, чтобы всю жизнь не быть в долгах.
  • Выпало много снега, и он не растаял или пошел дождь, значит, зимние месяцы будут теплыми, а в следующем году можно ожидать богатого урожая.
  • На ужин стоит съесть кусочек лопуха и жизнь станет лучше.
  • Нужно обязательно 5 ноября выйти в поле и осмотреть его, разложить куски пирога или хлеба для птиц – это позволит привлечь удачу.
  • Обязательно нужно подумать в этот день о будущем урожае, поскольку именно сейчас мысли материальны.

Что категорически нельзя делать 5 ноября

  • В этот день не давайте никому взаймы
  • Ни в коем случае ни за кого не поручайтесь

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.

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