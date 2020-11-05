5 ноября - светлый день: что запрещено, а что можно делать в эту дату

В этот день люди смотрели на приметы и угадывали, какая будет зима
Какой сегодня праздник. В этот день православные христиане вспоминают святого Иакова – сына Иосифа, который был мужем Божьей Матери. Будущий апостол появился на свет еще до того, как Иосиф обручился с Марией. По преданию, в земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, но только после смерти и воскресения Христа изменил свое мнение.
4 ноября на Руси крестьяне играли в пчелиные игры и издавали звуки, похожие на жужжание насекомых. По многочисленным приметам крестьяне гадали, какой будет наступающая зима. Например, если выпало много снега и он не тает, то зима будет теплой, а следующий год – урожайным.
Именины празднуют - Александр, Афанасий, Владимир, Иван, Игнат, Николай, Максим, Петр, Яков
Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.