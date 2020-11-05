5 листопада - світлий день: що заборонено, а що можна робити в цю дату

У цей день люди дивилися на прикмети і вгадували, якою буде зима
Яке сьогодні свято. У цей день православні християни згадують святого Якова, сина Йосифа, який був чоловіком Божої Матері. Майбутній апостол з'явився на світ ще до того, як Йосип одружився з Марією. За переказами, в земному житті Яків спочатку не визнавав Ісуса Спасителем, але тільки після смерті і воскресіння Христа змінив свою думку.
4 листопада на Русі селяни грали в бджолині ігри і видавали звуки, схожі на дзижчання комах. За численними ознаками селяни ворожили, якою буде наступаюча зима. Наприклад, якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – урожайним.
Іменини святкують: Олександр, Панас, Володимир, Іван, Гнат, Микола, Максим, Петро, Яків
Як ми раніше писали, в листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.