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5 листопада - світлий день: що заборонено, а що можна робити в цю дату

Автор: Styler

У цей день люди дивилися на прикмети і вгадували, якою буде зима

Яке сьогодні свято. У цей день православні християни згадують святого Якова, сина Йосифа, який був чоловіком Божої Матері. Майбутній апостол з'явився на світ ще до того, як Йосип одружився з Марією. За переказами, в земному житті Яків спочатку не визнавав Ісуса Спасителем, але тільки після смерті і воскресіння Христа змінив свою думку.

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Святий Яків був сином Йосифа (фото: fotoload.ru)

4 листопада на Русі селяни грали в бджолині ігри і видавали звуки, схожі на дзижчання комах. За численними ознаками селяни ворожили, якою буде наступаюча зима. Наприклад, якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – урожайним.

Іменини святкують: Олександр, Панас, Володимир, Іван, Гнат, Микола, Максим, Петро, Яків

Прикмети цього дня

  • Якщо пішов дрібний град, значить, з дня Мотрони-наставниці (22 листопада) розпочнеться справжня зима.
  • У вівторок ніколи не позичайте гроші, щоб все життя не бути в боргах.
  • Випало багато снігу, і він не розтанув або пішов дощ, значить, зимові місяці будуть теплими, а в наступному році можна очікувати багатого врожаю.
  • На вечерю варто з'їсти шматочок лопуха і життя стане краще.
  • Потрібно обов'язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.
  • Обов'язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.

Що категорично не можна робити 5 листопада

  • У цей день не давайте нікому в борг
  • Ні в якому разі ні за кого не поручайтесь

Як ми раніше писали, в листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.

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