6 ноября можно молиться об исцелении: что нужно сделать, а что не стоит в этот день

В этот день христиане молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость"
Какой сегодня праздник. В эту дату христиане в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе нарисована Богоматерь, возле которой стоят больные люди и ангелы, а она совершает благие поступки. В 1688 году икона впервые названа чудотворной. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.
Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий. Об этом пишет "Спутник.Литва".
На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий".
С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.
Икона Божьей матери считается чудотворной (фото из открытых источников)
Именины в этот день у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Емельяна, Ефрема, Илариона, Кирилла, Ксении, Максима, Марии, Михаила, Николая и Сергея.
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