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6 ноября можно молиться об исцелении: что нужно сделать, а что не стоит в этот день

Автор: Styler

В этот день христиане молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость"

Какой сегодня праздник. В эту дату христиане в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе нарисована Богоматерь, возле которой стоят больные люди и ангелы, а она совершает благие поступки. В 1688 году икона впервые названа чудотворной. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий. Об этом пишет "Спутник.Литва".

На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

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Икона Божьей матери считается чудотворной (фото из открытых источников)

Именины в этот день у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Емельяна, Ефрема, Илариона, Кирилла, Ксении, Максима, Марии, Михаила, Николая и Сергея.

Приметы этого дня

  • Если в это день вы услышите, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть.
  • Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.
  • Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают удвоенной силой.
  • Лучина трещит – к морозу.
  • В этот день магические обряды обладают удвоенной силой.
  • Если в доме завелись тараканы, и вы никак не можете от них избавиться, то нужно сделать так. В этот день разбросайте по дому отраву от насекомых, а также поймайте несколько тараканов и вынести их из дома. После этого насекомые уйдут из вашего дома.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день принято было устраивать женские посиделки и заниматься рукоделием. Займитнесь спокойніми делами и не спешите.
  • Не совершайте сделок с недвижимостью
  • Также день отлично подходит для обучения чему-то новому – но категорически не подходит для завязывания новых отношений.


Как мы ранее писали, в ноябре 2020 года в Украине работники государственных учреждений будут отдыхать 9 дней.

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