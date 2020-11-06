6 листопада можна молитися про зцілення: що потрібно зробити, а що не варто в цей день

Яке сьогодні свято. В цю дату християни в церкві моляться іконі Божої Матері "Всіх Скорботних Радість". На іконі зображено Богоматір, біля якої стоять хворі люди і ангели, а вона робить добрі вчинки. У 1688 році ікона вперше названа чудотворною. Також в цей день православні відзначають день пам'яті святителя Афанасія, патріарха Царгородського.

Святитель Афанасій I (в миру Алексій), патріарх Константинопольський, народився в Адріанополі (нинішня територія Туреччини). В юності він повірив у Бога і пішов з дому в Салоніки, де прийняв монастирський постриг під ім'ям Акакій. Про це пише "Супутник.Литва".

На Русі 6 листопада називали "день Опанаса", "Панас".

З цього дня починалися зимові посиденьки дівчат. Дівчата ткали, пряли при світлі скіпки, яку ставили в спеціальне зміцнення – светець. Звідси і пішла назва свята. А щоб робота йшла швидше і не було нудно, розважали себе співом і страшними історіями. Збиралися зазвичай щовечора, крім переддень великих свят і субот.

Ікона Божої матері вважається чудотворною (фото з відкритих джерел)

Іменини цього дня у Олександра, Афанасія, Володимира, Дмитра, Євгенія, Омеляна, Єфрема, Іларіона, Кирила, Ксенії, Максима, Марії, Михайла, Миколи і Сергія.

Прикмети цього дня

Якщо в цей день ви почуєте, як співає цвіркун, то скоро в будинку може хтось померти.

Ненавмисно дзеркало розбити 6 листопада – чекай нещастя.

Біла собака слідує за людиною – життя його буде щасливою, багатою і безтурботним протягом всього наступного року 6 листопада всі чаклунські обряди й замовляння мають подвоєною силою.

Скіпа тріщить – до морозу.

У цей день магічні обряди мають подвоєною силою.

Якщо в будинку завелися таргани, і ви ніяк не можете від них позбутися, то треба зробити так. В цей день розкидайте по дому отруту від комах, а також зловіть кілька тарганів і винести їх з дому. Після цього комахи підуть з вашого будинку.

Що не можна робити в цей день

У цей день прийнято влаштовувати жіночі посиденьки і займатися рукоділлям. Займитнесь спокойніми справами і не поспішайте.

Не укладайте угод з нерухомістю

Також день відмінно підходить для навчання чомусь новому – але категорично не підходить для зав'язування нових відносин.



Як ми раніше писали, в листопаді 2020 року в Україні працівники державних установ відпочиватимуть 9 днів.