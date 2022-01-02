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6 полезных привычек, которые сделают ваш 2022 год лучше и здоровее

Автор: Марина Настевич

Вот и наступило 1 января, а какой будет 2022 год зависит только от вас. Волшебство не случится за одну ночь, если вы не начнете менять свою жизнь сами.

Нутрициолог Маша Асингерова предложила в Instagram список полезных привычек, которые помогут сделать год здоровым и продуктивным.

1. Высыпайтесь. Норма сна минимум 7-8 часов в сутки. Сон влияет на ваши гормоны, вес, красоту и желание съесть что-нибудь вредное.

2. Обязательно завтракать в течении 30-60 минут после пробуждения. Завтрак дает сигнал всем гормонам, поэтому он должен быть сбалансированным и нутритивным.



Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Выбирайте простые продукты. Чем проще состав, тем лучше. В идеале выбирайте продукты, которые вы сами смогли бы вырастить или выкормить. Чтобы вы четко понимали состав.

4. Разнообразие. Ешьте по принципу радуги, старайтесь, чтобы ваша тарелка всегда была яркой. Уходите от однотипного питания.

5. Режим и ритмичность. Соблюдайте интервалы между приемами пищи и соблюдайте один длинный перерыв в 12-14 часов. Например, ужин в 19:00, а завтрак в 8:00.

6. Активность каждый день. Ходьба, танцы, спорт, йога, бассейн. Выбирайте, что больше нравится или чередуйте нагрузку.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее нутрициолог назвала 9 правил, которые помогут восстановиться после новогодних праздников.

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