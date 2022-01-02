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6 корисних звичок, які зроблять ваш 2022 рік кращим і здоровішим

Автор: Марина Настевич

Ось і настало 1 січня, а який буде 2022 рік залежить тільки від вас. Чари не трапиться за одну ніч, якщо ви не почнете змінювати своє життя самі.

Нутриціолог Маша Асінгерова запропонувала в Instagram список корисних звичок, які допоможуть зробити рік здоровим і продуктивним.

1. Висипатися. Норма сну мінімум 7-8 годин на добу. Сон впливає на ваші гормони, вагу, красу і бажання з'їсти що-небудь шкідливе.

2. Обов'язково снідати протягом 30-60 хвилин після пробудження. Сніданок дає сигнал всім гормонам, тому він повинен бути збалансованим і нутритівним.



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Вибирайте прості продукти. Чим простіше склад, тим краще. В ідеалі вибирайте продукти, які ви самі змогли б виростити або вигодувати. Щоб ви чітко розуміли склад.

4. Різноманітність. Їжте за принципом веселки, намагайтеся, щоб ваша тарілка завжди була яскравою. Йдіть від однотипного харчування.

5. Режим і ритмічність. Дотримуйтесь інтервалів між прийомами їжі і дотримуйтесь однієї довгої перерви в 12-14 годин. Наприклад, вечеря о 19:00, а сніданок о 8: 00.

6. Активність щодня. Ходьба, танці, спорт, йога, басейн. Вибирайте, що більше подобається або чергуйте навантаження.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала 9 правил, які допоможуть відновитися після новорічних свят.

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