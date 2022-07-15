7 сигналов, что мужчина станет ужасным мужем

Если вы хотите серьезных отношений и мечтаете, чтобы ваш бойфренд повел вас к алтарю, подумайте хорошенько. Ведь не каждый мужчина может стать полноценным партнером в жизни, отцом для ваших детей, надежной опорой.

Об этом пишет Family Today.

В начале отношений он может не проявлять пренебрежение конкретно к вам, но со временем все точно изменится.

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