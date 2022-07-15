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7 сигналів, що він стане жахливим чоловіком

Фото: Як зрозуміти що чоловік буде жахливим у шлюбі (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви прагнете серйозних стосунків і мрієте, щоб ваш бойфренд повів вас до вівтаря, подумайте добряче. Адже не кожен чоловік може стати повноцінним партнером в житті, батьком для ваших дітей, надійною опорою.

Про це пише Family Today.

На початку стосунків він може не проявляти зневагу конкретно до вас, але з часом все точно зміниться.

Раніше ми писали про 7 "смертних гріхів", які ніколи і нікому не можна пробачати в стосунках.

Також повідомлялося про 6 причин, через які жінка кидає чоловіка, навіть якщо кохає.

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