7 способов поднять себе настроение этой осенью

Советы просты и очень понятны, выбирайте любой по погоде и настроению:

1. Посмотреть мотивирующий фильм в приятной компании или наедине с собой - мягкий плед, чашка кофе/чая добавят тепла и уюта;

2. Запланировать прогулку в лесу или парке;

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Достать с полки любимую книгу и в удовольствие полистать ее вечерком;

4. Провести время с семьей или друзьями за настольной игрой - карточная "Монополия", “UNO”, “Дженга", Mistakos - интересно будет всем!

5. Любите рукоделие - лучшее время для поделок: открытки, икебаны, гербарии, скетчинг - гуглим ютюб и творим;

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Чаще окружайте себя красивыми вещами и приятными людьми;

7. Сместите фокус внимания на вещи, которые приносят моральное удовлетворение: вспомните о своём хобби - игра на гитаре, разбор коллекции миниатюрных моделей машинок, монет, фотографий..



Все мы разные, а потому единого рецепта здесь быть не может, но тем не менее каждый человек имеет право на счастье и позитив в наступившем новом дне, потому так важно иногда взять на ручки своего внутреннего ребёнка и просто прислушаться к его желаниям.



Будьте всегда открыты для позитива, чтобы даже от маленькой искорки положительных эмоций, словно в домашнем камине, разогрелся яркий костёр душевного тепла и невероятного осеннего уюта!