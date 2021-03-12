UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

72-летняя мама Маска рассказала, что знает про Украину и дала совет женщинам

Автор: Людмила Жукова

Мать изобретателя и бизнесмена Илона Маска Мэй Маск рассказала, что несколько лет назад была в Украине и ей здесь очень понравилось. Также модель и диетолог дала совет всем женщинам.

Об этом поведала в программе "Сніданок з 1+1".

Мэй рассказала, что познакомилась со многими украинскими женщинами.

"Они были счастливы, стильные, умные, уверенные в себе", - поделилась воспоминаниями мама Илона Маска.

Она также призвала украинских женщин говорить о насилии, если они ему подвергаются. Ни в коем случае об этом не молчать.

"Они должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам. А таких, поверьте, много. Надо найти тех, кто их поймет. Знаете, когда я рассталась, то мне говорили, мол, как ты могла так долго с ним быть", - разоткровенничалась Мэй.

Мэй Маск - фотомодель, диетолог, писательница и мама троих детей, среди которых известный изобретатель и миллиардер Маск.

В 72 года ее карьера до сих пор развивается. Мэй работает в модельном бизнесе с 15 лет, она прошла свой путь от показа одежды в универмагах к съемкам в клипе Бейонсе. У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, 417 тысяч в Instagram и почти 200 тысяч в Twitter.

Мэй продвигает себя в интернете еще с 90-х годов. Также именно благодаря ее совету Илон в 12 лет прислал свой код в издание PC Magazine и получил за него весомый гонорар.

Как мы ранее сообщали, мама Илона Маска блеснула фигурой в костюме от украинского дизайнера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Илон Маск
Читайте также
Маск за день заработал рекордные 25 млрд долларов на росте акций Tesla
Маск объяснил, почему его корабль Starship взорвался после удачной посадки
Прогноз погоды