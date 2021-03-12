72-летняя мама Маска рассказала, что знает про Украину и дала совет женщинам

Мэй рассказала, что познакомилась со многими украинскими женщинами.

"Они были счастливы, стильные, умные, уверенные в себе", - поделилась воспоминаниями мама Илона Маска.

Она также призвала украинских женщин говорить о насилии, если они ему подвергаются. Ни в коем случае об этом не молчать.

"Они должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам. А таких, поверьте, много. Надо найти тех, кто их поймет. Знаете, когда я рассталась, то мне говорили, мол, как ты могла так долго с ним быть", - разоткровенничалась Мэй.

Мэй Маск - фотомодель, диетолог, писательница и мама троих детей, среди которых известный изобретатель и миллиардер Маск.

В 72 года ее карьера до сих пор развивается. Мэй работает в модельном бизнесе с 15 лет, она прошла свой путь от показа одежды в универмагах к съемкам в клипе Бейонсе. У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, 417 тысяч в Instagram и почти 200 тысяч в Twitter.

Мэй продвигает себя в интернете еще с 90-х годов. Также именно благодаря ее совету Илон в 12 лет прислал свой код в издание PC Magazine и получил за него весомый гонорар.