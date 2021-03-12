72-річна мама Маска розповіла, що знає про Україну і дала пораду жінкам

Мей розповіла, що познайомилася з багатьма українськими жінками.

"Вони були щасливі, стильні, розумні, впевнені в собі", - поділилася спогадами мама Ілона Маска.

Вона також закликала українських жінок говорити про насильство, якщо вони йому піддаються. Ні в якому разі про це не мовчати.

"Вони повинні говорити про це з іншими жінками, зі своїми сім'ями. Вони повинні розмовляти з чоловіками, які добре ставляться до жінок. А таких, повірте, багато. Треба знайти тих, хто їх зрозуміє. Знаєте, коли я розлучилася, то мені казали, мовляв, як ти могла так довго з ним бути", - розговорилася Мей.

Мей Маск - фотомодель, дієтолог, письменниця і мама трьох дітей, серед яких відомий винахідник і мільярдер Маск.

У 72 роки її кар'єра досі розвивається. Мей працює в модельному бізнесі з 15 років, вона пройшла свій шлях від показу одягу в універмагах до зйомок у кліпі Бейонсе. У неї понад 50 тисяч підписників у TikTok, 417 тисяч в Instagram і майже 200 тисяч у Twitter.

Мей просуває себе в інтернеті ще з 90-х років. Також саме завдяки її порадою Ілон в 12 років прислав свій код у видання PC Magazine і отримав за нього вагомий гонорар.