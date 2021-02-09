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73-летняя Ротару раскрыла секрет своей молодости

Автор: Людмила Жукова

73-летняя украинская певица София Ротару рассказала, что ей помогает сохранять молодость и красоту в ее годы.

Об этом звезда поведала в программе "Жизнь известных людей" на YouTube.

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Певица почти год провела на самоизоляции из-за карантина коронавируса. Она общалась только с родными. Всего лишь раз съездила на родину - Буковину. Исполнительница напомнила, что живет в загородном доме.

"Бассейн, массаж и свежий воздух", - поделилась секретом молодости артистка.

Общение с родными и близкими также позволяют ей оставаться в прекрасной форме и не увядать.

Софья Михайловна очень любит рыбалку и игру в преферанс. Компанию ей составляют младшая сестра Аурика и подруга Оксана.

Кроме того, София Михайловна очень любит и умеет готовить. Это тоже приносит ей удовольствие.

София Ротару поделилась рецептом молодости

Как мы писали ранее, роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео.

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