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73-річна Ротару розкрила секрет своєї молодості

Автор: Людмила Жукова

73-річна українська співачка Софія Ротару розповіла, що їй допомагає зберігати молодість і красу в її роки.

Про це зірка розповіла у програмі "Життя відомих людей" на YouTube.

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Співачка майже рік провела на самоізоляції через карантину коронавірусу. Вона спілкувалася тільки з рідними. Лише раз з'їздила на батьківщину - Буковину. Виконавиця нагадала, що живе в заміському будинку.

"Басейн, масаж і свіже повітря", - поділилася секретом молодості артистка.

Спілкування з рідними і близькими також дозволяють їй залишатися в прекрасній формі і не в'янути.

Софія Михайлівна дуже любить риболовлю та гру в преферанс. Компанію їй складають молодша сестра Ауріка і подруга Оксана.

Крім того, Софія Михайлівна дуже любить і вміє готувати. Це теж приносить їй задоволення.

Софія Ротару поділилася рецептом молодості

Як ми писали раніше, розкішний особняк Ротару в сосновому гаю під Києвом показали на відео.

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