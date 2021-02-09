73-річна Ротару розкрила секрет своєї молодості

Співачка майже рік провела на самоізоляції через карантину коронавірусу. Вона спілкувалася тільки з рідними. Лише раз з'їздила на батьківщину - Буковину. Виконавиця нагадала, що живе в заміському будинку.

"Басейн, масаж і свіже повітря", - поділилася секретом молодості артистка.

Спілкування з рідними і близькими також дозволяють їй залишатися в прекрасній формі і не в'янути.

Софія Михайлівна дуже любить риболовлю та гру в преферанс. Компанію їй складають молодша сестра Ауріка і подруга Оксана.

Крім того, Софія Михайлівна дуже любить і вміє готувати. Це теж приносить їй задоволення.

Софія Ротару поділилася рецептом молодості