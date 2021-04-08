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8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы

Автор: Lite

8 апреля 2021 года православная церковь почитает память Благовеста Гавриила. Этот день считается своеобразным продолжением прошедшего Благовещения, потому очень важен для людей.

Все приметы и запреты, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.

Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.

Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют очень важное значение.

Главные приметы этого дня:

  • Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.
  • Если снег все еще не растаял на крышах - будет холодно еще целый месяц.
  • Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
  • Сны в ночь на 8 апреля сбываются. Они вещи, и исполняются в течение одной недели после того, как приснятся.
  • Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.
  • Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещалось работать- вся работа "шла к черту"

Именинники этого дня – Алла, Анна (Анна), Василий, Гавриил, Лариса.

Читайте также, куда в Украине можно полететь на майские праздники бюджетно.

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