8 апреля - день архангела Гавриила: что можно и нельзя делать, все приметы

8 апреля 2021 года православная церковь почитает память Благовеста Гавриила. Этот день считается своеобразным продолжением прошедшего Благовещения, потому очень важен для людей.
Все приметы и запреты, а также у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Архангел Гавриил принес Деве Марии Благую весть о том, что она приведет в этот мир Спасителя, Сын Божьего. За это архангела в народе прозвали Благовестом - тем, кто принес Благую Весть. Поэтому День Благовеста по важности практически не уступает Благовещению.
Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из самых великих воинов Небесного воинства, защитником и покровителей всех, кто попросил ангельской помощи.
Этот праздник почитается практически так же, как и Благовещение, поэтому приметы на 8 апреля нельзя игнорировать - они имеют очень важное значение.
Именинники этого дня – Алла, Анна (Анна), Василий, Гавриил, Лариса.
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