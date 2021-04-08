8 квітня - день архангела Гавриїла: що можна і не можна робити, всі прикмети

8 квітня 2021 року православна церква вшановує пам'ять Благовіста Гавриїла. Цей день вважається своєрідним продовженням минулого Благовіщення, бо дуже важливий для людей.
Всі прикмети і заборони, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Архангел Гавриїл приніс Діві Марії Благу звістку про те, що вона приведе в цей світ Спасителя, Сина Божого. За це архангела в народі прозвали Благовістом - тим, хто приніс Благу Звістку. Тому День Благовісту за важливістю практично не поступається Благовіщенню.
Прийнято молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним із самих великих воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителів всіх, хто попросив ангельської допомоги.
Це свято шанується практично так само, як і Благовіщення, тому прикмети на 8 квітня не можна ігнорувати - вони мають дуже важливе значення.
Іменинники цього дня – Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса.
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