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8 октября не пейте алкоголь и уберите в доме: что можно и нельзя делать в этот день

Автор: Styler

В этот день наши предки обычно квасили капусту

Какой сегодня праздник. В этот день православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Сергий Радонежский (фото: pravmir.ru)

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Также в эту дату юристы отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, в этот день нужно поздравлять всех Сергеев.

Какие были традиции этого дня

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

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Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.

Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.

Приметы в этот день

  • Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.
  • Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.
  • Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.
  • Пришел Сергий - руби капусту.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя в этот день ругаться матом
  • В этот день запрещается пить алкоголь
  • Поднятые с земли деньги тоже не принесут удачу, только беды и несчастья.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.

Как мы ранее писали, ко Дню защитника националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования к власти.

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