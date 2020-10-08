8 октября не пейте алкоголь и уберите в доме: что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. В этот день православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Сергий Радонежский (фото: pravmir.ru)

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Также в эту дату юристы отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, в этот день нужно поздравлять всех Сергеев.

Какие были традиции этого дня

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

Кроме того, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

В те времена куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания.

Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса.

Приметы в этот день

Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.

Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.

Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.

Пришел Сергий - руби капусту.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день ругаться матом

В этот день запрещается пить алкоголь

Поднятые с земли деньги тоже не принесут удачу, только беды и несчастья.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Пелагея, Прохор, Роман, Сергей и Таисия.

Как мы ранее писали, ко Дню защитника националисты проведут марш в Киеве и выдвинут требования к власти.