8 жовтня не пийте алкоголь і приберіть в будинку: що можна і не можна робити в цей день

У цей день наші предки зазвичай квасили капусту
Яке сьогодні свято. В цей день православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.
Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.
Сергій Радонезький (фото: pravmir.ru)
Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.
Також в цю дату юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.
З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.
Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.
В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.
Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.
Як ми раніше писали, до Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві і висунуть вимоги до влади.