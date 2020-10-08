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8 жовтня не пийте алкоголь і приберіть в будинку: що можна і не можна робити в цей день

Автор: Styler

У цей день наші предки зазвичай квасили капусту

Яке сьогодні свято. В цей день православні згадують про преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського. Його називають чудотворцем. Він також є покровителем всіх стражденних.

Преподобний Сергій Радонезький народився в 1314 році в сім'ї бояр Кирила і Марії. З раннього віку Сергій хотів присвятити все своє життя служінню Богу.

Сергій Радонезький (фото: pravmir.ru)

Він ніколи не проводив час у неробстві. Весь свій час він присвячував молитвам, псалмам і читанню божественних книг. Єдиним бажанням Сергія Радонезького було спасіння власної душі.

Також в цю дату юристи відзначають своє професійне свято. Крім того, в цей день потрібно вітати всіх Сергіїв.

Які були традиції цього дня

З початком перших заморозків селяни намагалися засолити капусту. Її шинкували і квасили цілими качанами.

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Крім того, у людей був ще звичай забивати курей в цей день для продажу.

В ті часи курячий бульйон був одним з найбільш доступних та ефективних "ліків", за допомогою якого лікували простудні та інші захворювання.

Селянські урочистості обов'язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м'яса.

Прикмети в цей день

  • Якщо 8 жовтня хороша погода, то вона триватиме три тижні.
  • Якщо перший сніг випаде на Сергія Радонезького, то зима настане через 40 днів.
  • Якщо перший сніг буде сухою, значить, літо буде хорошим.
  • Прийшов Сергій - рубай капусту.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна в цей день лаятися матом
  • У цей день забороняється пити алкоголь
  • Підняті із землі гроші теж не принесуть удачу, тільки біди і нещастя.

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Пелагея, Прохор, Роман, Сергій і Таїсія.

Як ми раніше писали, до Дня захисника націоналісти проведуть марш у Києві і висунуть вимоги до влади.

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