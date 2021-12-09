9 декабря - Юрьев день: что строго запрещено сегодня делать, приметы

Георгий (Юрий) жил в III веке на территории Каппадокии. Его родители – христиане, поэтому своего сына они также воспитывали в вере. Георгий проявил себя на военной службе у императора Диоклетиана. После того, как император устроил христианам гонения, Георгий отдал все свое имущество бедным людям. При этом он сам пришел к Диоклетиану и заявил, что он тоже христианин.

Во время своей жизни он прославился чудесами. Одним из последних было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор. Громадный змей выползал из озера и поедал людей, которые ничего не могли с ним сделать. Только один Георгий смог победить чудовище.

Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.

В Юрьев день наши предки старались утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, заделывали окна, чтобы не дуло.

Святой Юрий считался покровителем домашнего скота. Поэтому в день его памяти проводились специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму. Для этого старшие жители деревни доставали горящие угольки из печей и бросали в прорубь. Наши предки верили, что уголь вберет в себя силы воды. Потом угли вычерпывали из проруби ладонями и несли их в хлев, где подбрасывали в корыта, из которых ест скотина.

Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади. Мужчины брали это печенье, обходили с ним несколько раз двор и несли в чистое поле, где его и оставляли.

В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Люди шли к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима.

Народные приметы 9 декабря

Если до этого времени выпало много снега, значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.

Если в этот день будет холодно, значит стоит ожидать сильного мороза. При этом зима будет очень холодной.

Если не далеко воет волку, то стоит ждать сильных морозов.

Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.

Если выпал иней, значит будет хороший урожай.

Если ветер дует с севера, значит будут морозы.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя оставаться в должниках. Отдайте все долги, чтобы не остаться бедным в следующем году.

Сегодня не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если все же ехать необходимо, то лучше заказать молебен в церкви за свое здоровье.