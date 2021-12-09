9 грудня - Юріїв день: що заборонено робити, прикмети

9 грудня 2021 року за народним календарем відзначається Юр'їв день або день Єгорія Холодного. Він присвячений річниці освячення храму Георгія Побідоносця, що знаходиться в Києві.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Георгій (Юрій) жив в III столітті на території Каппадокії. Його батьки – християни, тому свого сина вони також виховували у вірі. Георгій проявив себе на військовій службі у імператора Діоклетіана. Після того, як імператор влаштував гоніння на християн, Георгій віддав усе своє майно бідним людям. При цьому він сам прийшов до Діоклетіана і заявив, що він теж християнин.
Під час свого життя Георгій прославився чудесами. Одним з останніх було вбивство змія, що жив у озері, розташованого недалеко від Ліванських гір. Величезний змій виповзав з озера і поїдав людей, які нічого не могли з ним зробити. Тільки один Георгій зміг перемогти чудовисько.
Наші предки день пам'яті Георгія Побідоносця відзначали річницю освячення його храму і прозвали цей день Юр'ївим, бо Юрій – одна з форм імені Георгій.
У Юріїв день наші предки намагалися утеплювали будинки, льохи і комори. Двері оббивали рогожею або повстю, латали вікна, щоб не дуло.
Святий Юрій вважався покровителем домашньої худоби. Тому в день його пам'яті проводилися спеціальні обряди, щоб зберегти тварин і додати їм сили пережити наступну зиму. Для цього старші жителі села діставали гарячі вуглинки з печей і кидали в ополонку. Наші предки вірили, що вугілля вбере в себе сили води. Потім вугілля вичерпували з ополонки долонями і несли їх у хлів, де підкидали в корита, з яких їсть худоба.
Господині випікали печиво, виконане у вигляді коня. Чоловіки брали це печиво, обходили з ним кілька разів двір і несли в чисте поле, де його і залишали.
У народі цей день називали Вдень Юрія Холодного, Юрія Зимового, Єгорїв день. Люди йшли до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима.
В цей день не можна залишатися в боржниках. Віддайте борги, щоб не залишитися бідним в наступному році.
Сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу. Якщо все ж необхідно їхати, то краще замовити молебень в церкві за своє здоров'я.
Як ми раніше писали, з'явився графік вихідних на Новий рік і Різдво.