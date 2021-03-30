Актер Тарас Цымбалюк рассказал, как спорт пришел в его жизнь: мне надоело быть дрыщем

Тарас сообщил, что спорт для него занимает одно из главных мест в жизни.

"Очень важное! Правда, он всегда подстраивается под мои графики, поэтому не на первом месте. В конце концов, актерство — это моя работа, она для меня в приоритете. Должен сказать, что спорт приносит мне огромное удовольствие. Спортзал — это мой психолог, место силы, место моего мужского становления. Здесь я могу расслабить голову и разложить все по полочкам", - поведал актер.

Артист признался, что ранее весил всего 60 килограммов. Сейчас вес актера составляет 100 кг.

"Спорт пришел в мою жизнь, когда мне надоело быть "дрыщем". Я воспитывался на фильмах Ван Дамма и еще целого ряда крутых пацанов, которые для меня были примером. Когда меня действительно перестало устраивать, как я выгляжу, — я пошел в спортзал. Просто сравните: сейчас я вешу 100 кг, а тогда весил — 60", - отметил он.

Также звезда рассказал, как выглядит его стандартная тренировка.

"Моя стандартная тренировка по времени занимает 1 час 20 минут. Раньше я качал отдельно каждую группу мышц, но сейчас так не получается, поэтому я миксую. Например, за раз делаю две группы мышц — это могут быть грудь и бицепс с трицепсом. А еще каждую тренировку стараюсь качать пресс", - признался артист.

Тарас Цымбалюк обожает спорт (фото: пресс-служба)

Цымбалюк рассказал, что нужно делать, чтобы круглый год быть в форме.

"Все просто — подстраивать тренировки под себя. С моим графиком, я не всегда успеваю попасть в зал. Поэтому дома у меня есть гантели, доска отжиманий. Я стараюсь хотя бы по полчасика в день заниматься. Иногда делаю это по несколько раз в неделю", - ответил актер.

Тарас Цымбалюк ранее весил 60 килограммов (фото: пресс-служба)