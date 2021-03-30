Актор Тарас Цимбалюк розповів, як спорт прийшов його життя: мені набридло бути дрищем

Тарас повідомив, що спорт для нього займає одне з головних місць в житті.

"Дуже важливе! Правда, він завжди підлаштовується під мої графіки, тому не на першому місці. Зрештою, акторство — це моя робота, вона для мене в пріоритеті. Повинен сказати, що спорт приносить мені величезне задоволення. Спортзал — це мій психолог, місце сили, місце мого чоловічого становлення. Тут я можу розслабити голову і розкласти все по поличках", - розповів актор.

Артист зізнався, що раніше важив всього 60 кілограмів. Зараз вага актора становить 100 кг.

"Спорт прийшов в моє життя, коли мені набридло бути "дрищем". Я виховувався на фільмах Ван Дамма і ще цілого ряду крутих пацанів, які для мене були прикладом. Коли мене дійсно перестало влаштовувати, як я виглядаю, — я пішов у спортзал. Просто порівняйте: зараз я важу 100 кг, а тоді важив — 60", - зазначив він.

Також зірка розповів, як виглядає його стандартне тренування.

"Моє стандартне тренування за часом займає 1 годину 20 хвилин. Раніше я качав окремо кожну групу м'язів, але зараз так не виходить, тому я міксую. Наприклад, за раз роблю дві групи м'язів — це можуть бути груди і біцепс з трицепсом. А ще кожного тренування намагаюсь качати прес", - зізнався артист.

Тарас Цимбалюк обожнює спорт (фото: прес-служба)

Цимбалюк розповів, що потрібно робити, щоб цілий рік бути у формі.

"Все просто — підлаштовувати тренування під себе. З моїм графіком, я не завжди встигаю потрапити в зал. Тому вдома у мене є гантелі, дошка віджимань. Я намагаюся хоча б по півгодини в день займатися. Іноді роблю це по кілька разів на тиждень", - відповів актор.

Тарас Цимбалюк раніше важив 60 кілограмів (фото: прес-служба)