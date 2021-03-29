Алину Гросу после горячих танцев заподозрили в беременности

25-летнюю певицу Алину Гросу заподозрили в беременности из-за выпирающего живота в облегающем платье.
Подозрения поклонников вызвали танцы артистки, которые стали частью нового клипа на украиноязычную песню "Міріада". Гросу выложила отрывок из видеоряда в Instagram, который и вызвал вопросы.
"Начинаем утро с танцев, ведь это понедельник и надо максимально поднимать себе настроение на всю неделю. Ты мои крылья, моя изменчивая слабость. С тобой любовь Мириада, сладкая дикая ламбада", - подписала Алина ролик.
Вместе с подтанцовкой артистка активно двигалась на камеру. На ней было облегающее черное платье с корсетом.
Именно наряд и вызвал вопросы по поводу изменившейся фигуры девушки.
Алину Гросу заподозрили в беременности после зажигательного танца
Пользователи сети посчитали, что Гросу беременна, но Алина в комментариях ответила отрицательно.
Скриншот: Алину Гросу спросили, не беременна ли она
К слову, недавно Алина показала свой новый образ с афрокосичками. На такое перевоплощение певица пошла ради нового клипа.
Напомним, что Алина Гросу развелась со своим супругом Александром Комковым вскоре после бракосочетания. Поженились они летом 2019 года. Через полгода пара разбежалась, а еще через полгода открыто об этом заявила.
А некоторое время назад артистка заявила, что встречается с российским актером Романом Полянским.