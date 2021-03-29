RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аліну Гросу після гарячих танців запідозрили у вагітності

Автор: Світлана Мащенко

25-річну співачку Аліну Гросу запідозрили у вагітності через живіт, який випирав у відвертій сукні.

Підозри шанувальників викликали танці артистки, які стали частиною нового кліпу на україномовну пісню "Міріада". Гросу виклала уривок з відеоряду Instagram, який і викликав питання.

"Починаємо ранок з танців, адже це понеділок і треба максимально підіймати собі настрій на весь тиждень. Ти мої крила, моя зрадлива слабкість. З тобою любов Міріада, солодка дика ламбада", - підписала Аліна ролик.

Разом з танцпідтримкою артистка активно рухалася на камеру. На ній було обтисле чорне плаття з корсетом.

Саме вбрання і викликало питання з приводу зміненої фігури дівчини.

Аліну Гросу запідозрили у вагітності після запального танцю

Користувачі мережі порахували, що Гросу вагітна, але Аліна коментарях відповіла негативно.

Скріншот: Аліну Гросу запитали, чи не вагітна вона

До речі, нещодавно Аліна показала свій новий образ з афрокосичками. На таке перевтілення співачка пішла заради нового кліпу.

Нагадаємо, що Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим незабаром після одруження. Одружилися вони влітку 2019 року. Через пів року пара розбіглася, а ще через пів року відкрито про це заявила.

А деякий час тому артистка заявила, що зустрічається з російським актором Романом Полянським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Аліна Гросу
Читайте також
Лобода судиться з пластичним хірургом, дочку Полякової "рознесли" за дорослі фото: топ скандалів тижня
Аліна Гросу змінила образ і перетворилася в француженку: стильні фото
Прогноз погоди