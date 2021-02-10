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У Алины Гросу произошло горе в семье

Автор: Роман Мирончук

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая откровенно рассказала о разводе с мужем и пластических операциях, сообщила о горе в семье. У артистки умерла бабушка.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

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"Только что узнала. Всего лишь месяц прошел, с того момента, как мы виделись... ну как так… Будем помнить, навсегда", - написала Гросу.

Она также опубликовала видео со своей бабушкой.

Поклонники певицы также прокомментировали эту печальную новость.

  • Мои соболезнования... Бабушки - самое дорогое, что есть в жизни. С их уходом всегда ощущение, что потерял что-то очень важное... Крепись, Алиночка;
  • Держитесь, у меня мама умерла 14 января... Понимаю ваше состояние;
  • Царствие небесное;
  • Самые любимые люди уходят. Соболезную вам... Держитесь;
  • Сил вашей семье, это большое горе, сама не давно пережила потерю, понимаю ваши чувства.

Напомним, Алина Гросу привезла нового возлюбленного знакомиться с родственниками. Раньше певица скрывала информацию об отношениях с актером Романом Полянским, но недавно даже показала самодельные кольца, которые они приготовили друг для друга.

Мы также писали о том, что Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах со своим новым молодым человеком.

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Новости Украины шоубизАлина Гросу
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