У Алины Гросу произошло горе в семье

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая откровенно рассказала о разводе с мужем и пластических операциях, сообщила о горе в семье. У артистки умерла бабушка.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram .

"Только что узнала. Всего лишь месяц прошел, с того момента, как мы виделись... ну как так… Будем помнить, навсегда", - написала Гросу.

Она также опубликовала видео со своей бабушкой.

Поклонники певицы также прокомментировали эту печальную новость.