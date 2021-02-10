У Аліни Гросу сталося горе в сім'ї

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка відверто розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції, повідомила про горе в родині. У артистки померла бабуся.
Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Тільки що дізналася. Лише місяць минув з того моменту, як ми бачилися... ну як так... Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.
Вона також опублікувала відео зі своєю бабусею.
Шанувальники співачки також прокоментували цю сумну новину.
Нагадаємо, Аліна Гросу привезла нового коханого знайомитися з родичами. Раніше співачка приховувала інформацію про стосунки з актором Романом Полянським, але нещодавно навіть показала саморобні кільця, які вони приготували один для одного.
Ми також писали про те, що Аліна Гросу зізналася, чим займалася на зимових канікулах зі своїм новим хлопцем.