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У Аліни Гросу сталося горе в сім'ї

Автор: Роман Мирончук

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка відверто розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції, повідомила про горе в родині. У артистки померла бабуся.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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"Тільки що дізналася. Лише місяць минув з того моменту, як ми бачилися... ну як так... Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.

Вона також опублікувала відео зі своєю бабусею.

Шанувальники співачки також прокоментували цю сумну новину.

  • Мої співчуття... Бабусі - найдорожче, що є в житті. З їх відходом завжди відчуття, що втратив щось дуже важливе... Кріпись, Аліночка;
  • Тримайтеся, у мене мама померла 14 січня... Розумію ваш стан;
  • Царство небесне;
  • Найулюбленіші люди йдуть. Співчуваю вам... Тримайтеся;
  • Сил вашій родині, це велике горе, сама недавно пережила втрату, розумію ваші почуття.

Нагадаємо, Аліна Гросу привезла нового коханого знайомитися з родичами. Раніше співачка приховувала інформацію про стосунки з актором Романом Полянським, але нещодавно навіть показала саморобні кільця, які вони приготували один для одного.

Ми також писали про те, що Аліна Гросу зізналася, чим займалася на зимових канікулах зі своїм новим хлопцем.

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Новини України шоубизАліна Гросу
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