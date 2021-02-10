У Аліни Гросу сталося горе в сім'ї

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка відверто розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції, повідомила про горе в родині. У артистки померла бабуся.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram .

"Тільки що дізналася. Лише місяць минув з того моменту, як ми бачилися... ну як так... Будемо пам'ятати, назавжди", - написала Гросу.

Вона також опублікувала відео зі своєю бабусею.

Шанувальники співачки також прокоментували цю сумну новину.