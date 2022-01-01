После алкоголя: нутрициолог рассказала, как помочь печени утром 1 января
Давайте будем честными: даже нутрициологи, при всей своей богатой базе знаний о его вреде, иногда выпивают немного алкоголя.
Юлия Хелсблог в своем Instagram призналась, что пьет редко – и только на некоторые празники: дни рождения, Новый год, 8 Марта, но всегда к алкоголю готовится заранее.
"Обычно пью не более двух бокалов вина, но готовлюсь я основательно, а знаете, почему? Я имею генетические мутации по детоксикации печени и очень слежу за этой системой, чтобы она работала корректно!", – поделилась нутрициолог.
Эти мутации, по словам специалиста по питанию, – не редкость: они могут встречаться у 60% населения. Юлия рассказала, как она готовится к вечеринке и как помогает печени после нее.
Как стоит готовиться к алкогольной вечеринке
- Утром 31 числа я пью Энтеросгель, за 40 минут до завтрака.
- Завтрак. Обязательно высокую дозу Витамина Д 10 000.
- Через 1,5 часа после завтрака NAC или АЦЦ (поддерживает фазу детокса).
- В каждый прием пищи до 19:00 я выпиваю капсулу Гепабене (любое желчегонное).
- На каждый бокал алкоголя – обязательно один стакан воды.
- На голодный желудок никогда не пью, только после приема пищи.
Как помочь организму после застолий (фото: pexels.com)
Как помочь печени после вечеринки
А вот план нутрициолога на 1 января:
- Утро: Полисорб или Энтеросгель.
- День: Витамин С.
- NAC или АЦЦ.
- Вечер: Магний.
- И очень много воды в течении дня.
- Также 2 и 3 числа часто поддерживаю себя и своих любимых Стимолом, это мой мастхэв.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше свои советы, как избавить от похмелья, дала врач-эндокринолог.