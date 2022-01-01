Після алкоголю: нутріціолог розповіла, як допомогти печінці вранці 1 січня
Давайте будемо чесними: навіть нутріціологи, за всієї своєї багатої бази знань про його шкоду, іноді випивають трохи алкоголю.
Юлія Хелсблог у своєму Instagram зізналася, що п'є рідко – і лише на деякі свята: дні народження, Новий рік, 8 Березня, але завжди до алкоголю готується заздалегідь.
"Зазвичай п'ю не більше двох келихів вина, але готуюся я ґрунтовно, а знаєте, чому? Я маю генетичні мутації з детоксикації печінки і дуже стежу за цією системою, щоб вона працювала коректно!", – поділилася нутріціолог.
Ці мутації, за словами спеціаліста з харчування, – не рідкість: вони можуть зустрічатися у 60 % населення. Юлія розповіла, як вона готується до вечірки та як допомагає печінці після неї.
Як варто готуватися до алкогольної вечірки
- Вранці 31 числа я п'ю Ентеросгель, за 40 хвилин до сніданку.
- Сніданок. Обов'язково високу дозу Вітаміну Д 10000.
- Через 1,5 години після сніданку NAC або АЦЦ (підтримує фазу детоксикації).
- У кожен прийом їжі до 19:00 я випиваю капсулу Гепабене (будь-яке жовчогінне).
- На кожен келих алкоголю обов'язково одна склянка води.
- На голодний шлунок ніколи не п'ю, тільки після їди.
Як допомогти організму після застіль (фото: pexels.com)
Як допомогти печінці після вечірки
А ось план нутріціолога на 1 січня:
- Ранок: Полісорб або Ентеросгель.
- День: Вітамін С.
- NAC чи АЦЦ.
- Вечір: Магній.
- І дуже багато води протягом дня.
- Також 2 і 3 числа часто підтримую себе та своїх рідних Стімолом, це мій мастхев.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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