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Алергія на сонце: експерт розповіла, як її розпізнати і вилікувати

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Четвер 08 липня 2021 10:01
Алергія на сонце: експерт розповіла, як її розпізнати і вилікувати Алергія на сонце - нерідке явище, її важливо розпізнати (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Алергія на сонце, або фотодерматит - унікальний у своєму роді стан. Сонце не є саме по собі алергеном, але реагувати шкіра на сонце алергією може.

Зустрічається дерматит досить часто, в середньому, з ним стикається 20% населення. Про це розповіла біохакер Хаді Пьрбьюті у своєму Instagram.

Якщо в ультрафіолетових променях немає алергічного компонента, що провокує реакцію? За своєю природою, фотодерматит поділяють на екзогенний і ендогенний.

Перший виникає, коли відбувається контакт УФ-променів з речовинами, що потрапляють і знаходяться на шкірі. Це може бути пилок деяких рослин, серед косметичних компонентів найбільшою фоточутливістю володіють ефірні масла, а також ретиноїди.

Алергія на сонце: експерт розповіла, як її розпізнати і вилікуватиЯк виглядає алергія на сонце (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

Ендогенний фотодерматит виникає при деяких рідкісних захворюваннях організму, частіше пов'язаних з патологією імунної системи, а також при прийомі антибіотиків, серцево-судинних засобів, протизапальних, гормональних (ОК), цитостатиків.

У зоні ризику - люди з алергічними реакціями і володарі світлої шкіри (I фототип по Фітцпатріку).

Прояви фотодерматиту: почервоніння за типом кропив'янки, свербіж, набряк, печіння, лущення, іноді підвищення температури тіла. Фотодерматит завжди з'являється на відкритих ділянках тіла. Вкрай важливо його не плутати з сонячним опіком.

Вичерпна відповідь: лікар розповіла невідому правду про захист від сонця влітку

Догляд при фотодерматиті:

  • Обов'язково використовувати сонцезахисні засоби з високим фактором захисту. При тривалому знаходженні на сонці - оновлювати кожні дві години;
  • Уважно вибирати креми і пам'ятати, що деякі ефірні масла можуть провокувати загострення захворювання;
  • По можливості прикривати тіло: носити капелюхи, легкий одяг, що закриває руки, плечі, ноги;
  • Не засмагати;
  • Якщо симптоми фотодерматиту не проходять - звернутися до лікаря (дерматолога, алерголога).

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