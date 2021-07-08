Аллергия на солнце: эксперт рассказала, как ее распознать и вылечить

Если в ультрафиолетовых лучах нет аллергического компонента, что провоцирует реакцию? По своей природе, фотодерматит разделяют на экзогенный и эндогенный.

Первый возникает, когда происходит контакт УФ-лучей с веществами, попадающими и находящимися на коже. Это может быть пыльца некоторых растений, среди косметических компонентов наибольшей фоточувствительностью обладают эфирные масла, а также ретиноиды.

Как выглядит аллергия на солнце (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

Эндогенный фотодерматит возникает при некоторых редких заболеваниях организма, чаще связанных с патологией иммунной системы, а также при приеме антибиотиков, сердечно-сосудистых средств, противовоспалительных, гормональных (ОК), цитостатиков.

В зоне риска - люди с аллергическими реакциями и обладатели светлой кожи (I фототип по Фитцпатрику).

Проявления фотодерматита: покраснения по типу крапивницы, зуд, отек, жжение, шелушения, иногда повышение температуры тела. Фотодерматит всегда появляется на открытых участках тела. Крайне важно его не путать с солнечным ожогом.

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Уход при фотодерматите: