Алергія на сонце: експерт розповіла, як її розпізнати і вилікувати

Якщо в ультрафіолетових променях немає алергічного компонента, що провокує реакцію? За своєю природою, фотодерматит поділяють на екзогенний і ендогенний.

Перший виникає, коли відбувається контакт УФ-променів з речовинами, що потрапляють і знаходяться на шкірі. Це може бути пилок деяких рослин, серед косметичних компонентів найбільшою фоточутливістю володіють ефірні масла, а також ретиноїди.

Як виглядає алергія на сонце (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

Ендогенний фотодерматит виникає при деяких рідкісних захворюваннях організму, частіше пов'язаних з патологією імунної системи, а також при прийомі антибіотиків, серцево-судинних засобів, протизапальних, гормональних (ОК), цитостатиків.

У зоні ризику - люди з алергічними реакціями і володарі світлої шкіри (I фототип по Фітцпатріку).

Прояви фотодерматиту: почервоніння за типом кропив'янки, свербіж, набряк, печіння, лущення, іноді підвищення температури тіла. Фотодерматит завжди з'являється на відкритих ділянках тіла. Вкрай важливо його не плутати з сонячним опіком.

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Догляд при фотодерматиті: