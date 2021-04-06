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Alyona Alyona наконец-то назвала имя бойфренда: счет не на годы, а на месяцы

Автор: Людмила Жукова

Украинская рэперша Alyona Alyona наконец-то рассекретила имя своего бойфренда и его профессию. Возлюбленного исполнительницы зовут Андрей, он - блогер.

Об этом звезда рассказала в программе "Жизнь известных людей".

"Мы вместе совсем недавно. Счет не на годы, а на месяцы. Это интернет-персона больше", - поделилась певица.

Влюбленные не афишируют свои отношения, чтобы люди не сказали, что Андрей хочет подняться за счет популярности любимой.

По ее словам, он хочет добиться всего сам и у него все получится.

О своей новой любви исполнительница рассказала в День святого Валентина.

"Я познакомилась с ним: не старшим, не более статусным. И утонула. Я не могу объяснить, что случилось и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так", - поделилась Алена.

Alyona Alyona рассказала о своем бойфренде

Как мы ранее писали, Alyona Alyona заболела коронавирусом и рассказала, что практически ничего не чувствует.

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Новости Украины Alyona Alyona
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