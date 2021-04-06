RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Alyona Alyona нарешті назвала ім'я бойфренда: рахунок не на роки, а на місяці

Автор: Людмила Жукова

Українська реперка Alyona Alyona нарешті розсекретила ім'я свого бойфренда і його професію. Коханого виконавиці звати Андрій, він - блогер.

Про це зірка розповіла у програмі "Життя відомих людей".

"Ми разом зовсім недавно. Рахунок не на роки, а на місяці. Це інтернет-персона більше", - поділилася співачка.

Закохані не афішують свої стосунки, щоб люди не сказали, що Андрій хоче піднятися за рахунок популярності коханої.

За її словами, він хоче добитися всього сам і у нього все вийде.

Про свою нову любов виконавиця розповіла в День святого Валентина.

"Я познайомилася з ним: не старшим, не більш статусним. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть усі. І будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так", - поділилася Альона.

Alyona Alyona розповіла про свого бойфренда

Як ми раніше писали, Alyona Alyona захворіла на коронавірус і розповіла, що практично нічого не відчуває.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Alyona Alyona
Читайте також
Alyona Alyona захворіла на коронавірус: практично нічого не відчуваю
Alyona Alyona назвала кращих друзів в українському шоу-бізнесі
Прогноз погоди