Alyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажиться

Артистка сообщила, что отдых в Египте ее разочаровал и она не ожидала такого.

"Нас встретил совершенно грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться. Все с виду хорошие, но если присмотреться, то понимаешь, что тебе замыливают глаза, чтобы ты не видела реальности. Все постоянно хотят тебе что-то напарить. И злятся, когда слышат слово "нет", - рассказала Alyona Alyona.

Еда на курорте украинке также не принесла удовольствия. По ее словам, она была разнообразной, но чего-то не хватало.

"Не хотелось разъедаться. Хотя и не держали мы себя в руках слишком. Выбор шикарный, гарниров всего 2 - белый рис и жареный картофель.Ну или хлеб, дрожжевой. Еды много, как и выбор, но что-то как-то так не очень все это в комплексе. Рыба через день. Все разбавленное водой и либо супер-сладкое, или никакое. На пляжах вообще просто бургеры и все", - рассказала певица.

Также исполнительница отметила, что бассейны не пахли хлоркой и это очень радовало.

"А еще в номерах нет света на потолке. Только на стенах. Нас грызли комары. И во время дождя вода затекала в номер. Зато от бассейна хлором не несло. Счастье", - резюмировала звезда.

Alyona Alyona отдохнула в Египте (фото: facebook.com alyonaalyona.official)