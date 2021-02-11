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Alyona Alyona відпочила в Єгипті 300$ і поділилася враженнями: кожний мріє нажитися

Автор: Людмила Жукова

Українська рэперша Alyona Alyona ніколи не їздила в готелі all inclusive і вирішила спробувати. Артистка вибрала Єгипет і вирушила туди зі своїм другом, заплативши за 5-денну путівку 300 доларів.

Виконавиця поділилася враженнями про відпочинок на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка повідомила, що відпочинок в Єгипті її розчарував і вона не очікувала такого.

"Нас зустрів зовсім брудний аеропорт з абсолютно непривітними людьми. Трансфер в готель. Адміністрація, яка відноситься до тебе хамськи. Кожен просто мріє на тобі нажитися. Всі на вигляд гарні, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності. Всі постійно хочуть тобі щось напарити. І зляться, коли чують слово "ні", - розповіла Alyona Alyona.

Їжа на курорті українці також не принесла задоволення. За її словами, вона була різноманітною, але чогось не вистачало.

"Не хотілося роз'їдатися. Хоча і не тримали себе в руках занадто. Вибір шикарний, гарнірів всього 2 - білий рис і смажена картопля.Ну або хліб, дріжджовий. Їжі багато, як і вибір, але щось якось так не дуже все це в комплексі. Риба через день. Всі розбавлене водою і або супер-солодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери й все", - розповіла співачка.

Також виконавиця зазначила, що басейни не пахли хлоркою і це дуже тішило.

"А ще в номерах немає світла на стелі. Тільки на стінах. Нас гризли комарі. І під час дощу вода затікала в номер. Зате від басейну хлором не несло. Щастя", - резюмувала зірка.

Alyona Alyona відпочила в Єгипті (фото: facebook.com alyonaalyona.official)

Як ми раніше писали, Alyona Alyona зізналася, чому не може схуднути.

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