Alyona Alyona ответила хейтерам на свое фото в стиле ню: это двойные стандарты!

По словам певицы, комментарии ее совсем не обидели, она хотела "показать, насколько в Украине есть много двойных стандартов".

"Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты. Я говорю о важных вещах. Так же, что касается моей внешности и о чем я читаю рэп. Какая разница с какой внешностью человек читает о важных вещах. Но для людей это важно. Это двойные стандарты", - высказалась звезда.

Также Alyona Alyona отметила, что совсем не имела мысли кого-либо обидеть откровенной фотографией.

Alyona Alyona разделась для патриотического фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Мне это близко. Я выбрала то фото, которое близко мне, потому что я также переживаю за свое государство. Я участвую во многих социнициативах, я занимаюсь благотворительностью. Для изменения общества к лучшему. Для меня эта фотография, во-первых, она имела большой фидбэк в моем сердце, потому что это красиво, во-вторых, она провокационная. То есть внимание будет привлечено. Мой меседж услышит больше людей. Если кто-то из них обидится, простите, я не хотела вас обидеть. Но если 30% обидятся, то 70% — услышит этот месседж ", — отметила Алена.