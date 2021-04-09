Alyona Alyona відповіла хейтерам на своє фото в стилі ню: це подвійні стандарти

За словами співачки, коментарі її зовсім не образили, вона хотіла показати, "скільки в Україні є багато подвійних стандартів".

"По-перше, я не хотіла нічиї почуття образити. А по-друге, ці люди живуть у своїй маленькій капсулі такого патріотизму, любові до України та ніколи не були на Майдані і не бачили, що в будь-якому сувенірному магазині продаються труси з прапором України, чим це не приниження? Для мене це подвійні стандарти. Я кажу про важливі речі. Так, що стосується моєї зовнішності і про що я читаю реп. Яка різниця з якою зовнішністю людина читає про важливі речі. Але для людей це важливо. Це подвійні стандарти", - висловилася зірка.

Також Alyona Alyona зазначила, що зовсім не мала думки кого-небудь образити відвертою фотографією.

Alyona Alyona роздяглася для патріотичного фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

"Мені це близько. Я вибрала те фото, яке близьке мені, тому що я також переживаю за свою державу. Я беру участь у багатьох соцініціативах, я займаюся благодійністю. Для зміни суспільства на краще. Для мене ця фотографія, по-перше, вона мала великий фідбек у моєму серці, тому що це красиво, по-друге, вона провокаційна. Тобто увага буде привернута. Мій меседж почує більше людей. Якщо хтось з них образиться, вибачте, я не хотіла вас образити. Але якщо 30% образяться, то 70% — почує цей меседж ", — зазначила Олена.