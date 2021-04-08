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Alyona Alyona полностью разделась для нового фото

Автор: Светлана Мащенко

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) полностью обнажилась для нового "патриотического" фото. Звезда продемонстрировала свою фигуру, которой не стесняется, и все время призывает украинок любить себя такими, какими их создала природа.

Провокационный снимок Alyona Alyona выложила в свой блог в Instagram.

Рэперша решила скопировать образ американской знаменитости - актрисы и певицы Лиззо, которая также славится своими плюс-сайз размерами. Звезда некоторое время назад сделала голую фотосессию, прикрывшись флагом США.

Alyona Alyona скопировала позу американки, укутавшись в украинский сине-желтый флаг.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" - задалась вопросом Алена.

Alyona Alyona разделась для патриотического фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

Интересно, что ее подписчики разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью и открытостью артистки, а другие - возмущены подобной провокацией, а тем более - с государственным символом. Вот что пишут в комментариях:

  • Мега крута. Ось вона Україна з усією широтою душі. Ось кого треба брати на проект Холостячка.
  • Розрив серденька.
  • Это некрасиво. Можно было не голой?
  • Дуже гарно! Я вже прям весь галас хочу побачити
  • Алена, бодипозитив это хорошо, но проблемы со здоровьем - это того не стоит, проблемы с завязыванием шнурков, одышка, даже банально на аттракцион (горки) не залезть... Ты молодца, но за здоровьем следить надо!

Напомним, что Alyona Alyona была участницей "Танцев со звездами" 2020, где вызывала фурор, в том числе воздушным венским вальсом. Но пробыла в шоу музыкант не очень долго.

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Новости Украины Alyona Alyona
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