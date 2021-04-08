Alyona Alyona повністю роздяглася для нового фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) повністю оголилася для нового "патріотичного" фото. Зірка продемонструвала свою фігуру, якої не соромиться, і весь час закликає українок любити себе такими, якими їх створила природа.
Провокаційний знімок Alyona Alyona виклала у свій блог в Instagram.
Реперка вирішила скопіювати образ американської знаменитості - актриси і співачки Ліззо, яка також славиться своїми плюс-сайз розмірами. Зірка деякий час тому зробила голу фотосесію, прикрившись прапором США.
Alyona Alyona скопіювала позу американки, загорнувшись в український синьо-жовтий прапор.
"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму - я чую галас. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?" - запитала Альона.
Alyona Alyona роздяглася для патріотичного фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)
Цікаво, що її дописувачі розділилися на два табори: одні захоплюються сміливістю та відвертістю артистки, а інші - обурені подібною провокацією, а тим більше - з державним символом. Ось що пишуть в коментарях:
Нагадаємо, що Alyona Alyona була учасницею "Танців з зірками" 2020, де викликала фурор, в тому числі повітряним віденським вальсом. Але пробула в шоу музикант не дуже довго.