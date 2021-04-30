Alyona Alyona поправилась на 15 кг: нет сала, нет любви

Рэперша рассказала о своих комплексах и принятии себя.

"Я считаю, что у каждого деятеля стержень не снаружи, а внутри. Он никогда не исчезнет, а может дополниться, расшириться", – сказала певица.

По словам исполнительницы, худеть или набирать вес – это выбор каждого. Она сообщила, что всегда найдутся люди, которые будут осуждать и критиковать окружающих

"Будет такая горка людей, которые скажут: "Фу, мы тебя любили за сало". Нет сала, нет любви", – пошутила Alyona Alyona.

Также рэперша поведала, что она всю жизнь была в таком весе, как мы знаем ее сейчас. Ее внешность практически не менялась.

"В садике со мной все дружили, до пятого класса тоже было все хорошо, но потом я переехала в другую школу, в другой лицей", - рассказала артистка.

Alyona Alyona рассказала, что набрала во время карантина 15 кг