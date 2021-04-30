Alyona Alyona погладшала на 15 кг: немає сала, нема кохання

Реперка розповіла про свої комплекси та прийняття себе.

"Я вважаю, що у кожного діяча стрижень не зовні, а всередині. Він ніколи не зникне, а може доповнитися, розширитися", – сказала співачка.

За словами виконавиці, худнути або набирати вагу – це вибір кожного. Вона повідомила, що завжди знайдуться люди, які будуть засуджувати та критикувати оточуючих

"Буде така гірка людей, які скажуть: "Фу, ми тебе любили за сало". Немає сала, немає кохання", - пожартувала Alyona Alyona.

Також реперка повідала, що вона все життя була в такій вазі, як ми знаємо її зараз. Її зовнішність практично не змінювалася.

"У садочку зі мною всі дружили, до п'ятого класу теж було все добре, але потім я переїхала в іншу школу, в інший ліцей", - розповіла артистка.

Alyona Alyona розповіла, що набрала під час карантину 15 кг