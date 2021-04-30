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Alyona Alyona погладшала на 15 кг: немає сала, нема кохання

Автор: Людмила Жукова

Українська реперка Alyona Alyona зізналася, що за час карантину вона погладшала на 15 кілограмів через неможливість ходити в тренажерний зал. Також на надбавку у вазі вплинула і травма ноги артистки.

Про це вона повідала в шоу" єбаут " на YouTube-каналі.

Реперка розповіла про свої комплекси та прийняття себе.

"Я вважаю, що у кожного діяча стрижень не зовні, а всередині. Він ніколи не зникне, а може доповнитися, розширитися", – сказала співачка.

За словами виконавиці, худнути або набирати вагу – це вибір кожного. Вона повідомила, що завжди знайдуться люди, які будуть засуджувати та критикувати оточуючих

"Буде така гірка людей, які скажуть: "Фу, ми тебе любили за сало". Немає сала, немає кохання", - пожартувала Alyona Alyona.

Також реперка повідала, що вона все життя була в такій вазі, як ми знаємо її зараз. Її зовнішність практично не змінювалася.

"У садочку зі мною всі дружили, до п'ятого класу теж було все добре, але потім я переїхала в іншу школу, в інший ліцей", - розповіла артистка.

Alyona Alyona розповіла, що набрала під час карантину 15 кг

Як ми раніше писали, Alyona Alyona розповіла про ускладнення після коронавірусу і звернулася до українців.

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Новини України Alyona Alyona