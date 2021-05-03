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Alyona Alyona поразила признанием о потере девственности: мне было 15 лет

Автор: Людмила Жукова

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поразила поклонников своим признанием. Она сообщила, что потеряла девственность в 15 лет, а ее первым мужчиной стал незнакомец. Всему виной давление сверстников в этом возрасте, поделилась артистка.

Об этом она рассказала в интервью для проекта STORIES.

Рэперша вспомнила свои школьные годы и призналась, что тогда она выглядела на 18 лет. Все ее подруги метали о том, как расстаться с невинностью.

"Я еще и выглядела старше. Я выглядела не на 15, а на 18-20 лет . Моя мечта была переспать с человеком, которого я сегодня вижу и больше никогда в жизни не вижу. Мне хотелось найти его, пусть это будет грубо, использовать, или дать ему использовать себя для своих целей, и чтобы все, его никто не видел. И у меня так и случилось, как я хотела. Я этого человека увидела через три года, после того, как это произошло. Он был не местный. Он вышел из автобуса, пошел в магазин, это было далеко. Но сейчас я думаю: "Господи, кого ты слушала?" - рассказала она.

Теперь певица считает, что тогда поспешила с решением.

"Я повелась на это давление. Я не была развратной", - призналась звезда.

Alyona Alyona поразила признанием о потере девственности

Как мы ранее сообщали, Alyona Alyona откровенно высказалась об интимной жизни и поделилась собственным опытом в любовных отношениях, а также дала советы женщинам о сексе.

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