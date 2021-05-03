Alyona Alyona вразила визнанням про втрату невинності: мені було 15 років

Реперка згадала свої шкільні роки і зізналася, що тоді вона виглядала на 18 років. Всі її подруги говорили про те, як розлучитися з невинністю.

"Я ще й виглядала старшою. Я виглядала не на 15, а на 18-20 років . Моя мрія була переспати з людиною, яку я сьогодні бачу і більше ніколи в житті не бачу. Мені хотілося знайти його, нехай це буде грубо, використовувати, або дати йому використовувати себе для своїх цілей, і щоб все, його ніхто не бачив. І у мене так і сталося, як я хотіла. Я цю людину побачила через три роки, після того, як це сталося. Він був не місцевий. Він вийшов з автобуса, пішов у магазин, це було далеко. Але зараз я думаю: "Господи, кого ти слухала?"- розповіла вона.

Тепер співачка вважає, що тоді поспішила з рішенням.

"Я повелася на цей тиск. Я не була розпусною", - зізналася зірка.

Alyona Alyona вразила визнанням про втрату невинності