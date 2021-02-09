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Alyona Alyona призналась, почему не может похудеть

Автор: Роман Мирончук

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, никак не может сбросить лишние килограммы. Но теперь она поняла, в чем же причина этого. По ее словам, похудеть ей мешают пожелания друзей и близких.

Об этом она рассказала в новом ролике, который опубликовала в TikTok.

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"А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?" - задает себе вопрос героиня видео, которая в это же время ест банан.

@alyona.alyona.official

І так щороку

оригінальний звук - Альона Альона

Напомним, Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом стало известно 15 января после сообщения организаторов премии.

Кроме того, артистка получила награду Public Choice Award. Кроме 100 тысяч евро призового вознаграждения она получает 5000 евро и приглашение на съемки лайв-сессии в студии Deezer в Париже.

Alyona Alyona призналась, что ей очень приятно получать награды, особенно номинации за рубежом, поскольку люди хоть и не знают языка, но хорошо чувствуют вайб.

Ранее женственная Alyona Alyona поразила радикальной сменой образа. Рэперша позировала в элегантных и женственных образах. Такой певицу еще ее поклонники не видели.

При этом на одном фото на ней был микротоп с глубоким вырезом, классические брюки и пиджак. Из аксессуаров - массивная цепочка, обувь - белые лодочки на шпильке.

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Новости Украины шоубизAlyona Alyona
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