Анастасия Приходько прокомментировала свою "беременность", показав фигуру

Слухи об интересном положении Настя поспешила опровергнуть.

"Не видите, что я не беременна?! Не беременна! Видите, какая фигура - тоненькая, истонченная вся, - покрутилась Анастасия перед камерой.

Интересно, что слухи о возможной беременности одной из участниц шоу пустил ведущий "Маски" Владимир Остапчук. Именно он еще несколько недель назад во время эфира намекнул, что одна из участниц проекта выступает, будучи в положении.

Анастасия Приходько в шоу "Маска"

А вот Олег Винник подогрел слухи, предположив, что беременной участницей может быть именно звезда, выступающая под маской "Стрекозы".

Да и сама Настя была не против поиграть на теме своей "беременности", показав свое фото в положении в честь дня рождения дочери.

Интересно, что поклонники певицы в комментариях пишут, что расстроены новостью о том, что слухи о третьей беременности не подтвердились.

"Я, напевно, більше засмутилася, що ви не вагітні, аніж що вас розкрили (хоча очікувала вас у фіналі)", - написала пользователь.

"Не береремена, я растроилась", - высказалась подписчица звезды.