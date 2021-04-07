Анастасія Приходько прокоментувала свою "вагітність", показавши фігуру

Чутки про цікаве становище Настя поспішила спростувати.

"Не бачите, що я не вагітна?! Не вагітна! Бачите, яка фігура - тоненька, витончена вся, - покрутилася Анастасія перед камерою.

Цікаво, що чутки про можливу вагітність однієї з учасниць шоу пустив ведучий "Маски" Володимир Остапчук. Саме він ще кілька тижнів тому під час ефіру натякнув, що одна з учасниць проекту виступає, будучи в положенні.

Анастасія Приходько в шоу "Маска"

А ось Олег Винник підігрів чутки, припустивши, що вагітною учасницею може бути саме зірка, яка виступає під маскою "Бабки".

Та й сама Настя була не проти пограти на темі своєї "вагітності", показавши своє фото в положенні на честь дня народження дочки.

Цікаво, що шанувальники співачки в коментарях пишуть, що засмучені новиною про те, що чутки про третю вагітність не підтвердилися.

"Я, напевно, більше засмутилася, що ви не вагітні, аніж що вас розкрили (хоча очікувала вас у фіналі)", - написала користувач.

"Не береремена, я растроилась", - висловилася дописувачка зірки.