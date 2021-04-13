Анастасия Приходько впервые показала новорожденного малыша

"Развенчаю мифы. Уже родила. Вот он мамин любимый человечек", - подписала фото Настя.

Появление малыша, как и вся беременность, держались в тайне от общественности. Уже после родов 33-летняя певица призналась, что не любит хайповать на своей личной жизни.

Фото: Приходько показала малыша (instagram.com/prikhodko_official1)

Свой секрет Приходько раскрыла в постшоу проекта "Маска", где выступала в образе Стрекозы будучи на солидном сроке беременности. Поскольку костюм скрывал фигуру, никто не догадывался, что участница в положении.

"Ну родила, родила", - подтвердила тогда Приходько новость.

Теперь Анастасия воспитывает уже троих детей. Первую дочь Нанну она родила 4 апреля 2010 от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. После расставания в 2013 году певица призналась, что муж поднимал на нее руку.

После чего Приходько вышла замуж за своего одноклассника Александра, а через шесть лет после заключения брака они обвенчались. В 2015 году у них родился сын, которого назвали Гордеем.