Анастасія Приходько вперше показала новонародженого малюка

"Розвінчаю міфи. Вже народила. Ось вона мамина кохана людина", - підписала фото Настя.

Поява малюка, як і вся вагітність, трималися в таємниці від громадськості. Вже після пологів 33-річна співачка зізналася, що не любить хайповати на своєму особистому житті.

Фото: Приходько показала малюка (instagram.com/prikhodko_official1)

Свій секрет Приходько розкрила в постшоу проекту "Маска", де виступала в образі Бабки будучи на пізньому терміні вагітності. Оскільки костюм приховував фігуру, ніхто не здогадувався, що учасниця в положенні.

"Ну народила, народила", - підтвердила тоді Приходько новину.

Тепер Анастасія виховує вже трьох дітей. Першу дочку Нанну вона народила 4 квітня 2010 від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілави. Після розставання в 2013 році співачка зізналася, що чоловік піднімав на неї руку.

Після чого Приходько вийшла заміж за свого однокласника Олександра, а через шість років після укладення шлюбу вони повінчалися. У 2015 році у них народився син, якого назвали Гордієм.